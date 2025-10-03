Ruote nella Storia a Caltagirone sfllano i gioielli d’epoca a quattro ruote
Caltagirone si prepara ad accogliere, domenica 5 ottobre, la tappa di 'Ruote nella Storia', il prestigioso format promosso da ACI Storico che unisce la passione per i motori d’epoca alla valorizzazione dei territori italiani. Ogni appuntamento, infatti, non è soltanto una parata di eleganza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: ruote - storia
La storia su due ruote. Moto Triumph del 1934: "Costruita su misura"
La storia di Bucefalo, il destriero a due ruote prigioniero in nave e alla dogana, ora tornato a Perugia
La Sicilia di Goethe raccontata su due ruote, conto alla rovescia per il Grand Tour de "La storia in bici"
Domenica 5 ottobre è in programma «Ruote nella Storia», il raduno dedicato ai possessori di auto d’epoca che amano guidare il proprio gioiello a quattro ruote nei luoghi di interesse storico e culturale. La partenza è fissata a Torino nella mattinata: dopo un s - facebook.com Vai su Facebook
Successo per ‘Ruote nella Storia’ a Clusone e l’ACI già pensa a potenziare la VI edizione - Grande partecipazione e passione per le auto d’epoca: il presidente Bettoni annuncia novità per l’edizione 2026 ... Come scrive bergamonews.it
Ruote nella Storia - Domenica 21 settembre 2025, i rombi eleganti del passato tornano a farsi sentire lungo le strade della ... Da ecodibergamo.it