Runjaic su Udinese-Cagliari | Servirà essere attenti per portare a casa il risultato
Udinese-Cagliari, Runjaic chiede attenzione e carattere: «Ora voglio la prima vittoria in casa» Alla vigilia della sfida tra Udinese e Cagliari, in programma domenica 5 ottobre alle 12:30 alla Dacia Arena, è stato il tecnico bianconero Kosta Runjaic a presentare la gara in conferenza stampa. L'allenatore tedesco-polacco ha affrontato diversi temi, dalla condizione fisica dei
