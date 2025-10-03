Run2U 36a puntata | Come si prepara una nazionale? WMRA ed altro Ce lo racconta Tito Tiberti !

Tito Tiberti ospite a Run2u! “Oggi a Run2u abbiamo con noi una figura chiave dell’atletica italiana, che lavora ogni giorno dietro le quinte per portare la nazionale a grandi risultati: Tito Tiberti. Team manager della nazionale italiana di maratona, trail e corsa in montagna, Tito Tiberti è uno dei protagonisti del movimento endurance italiano. Con un passato da atleta e un presente da dirigente, ci racconta il dietro le quinte delle Olimpiadi, le sfide della preparazione per le ultra distanze e il futuro della corsa in Italia. Dalla maratona alle ultradistanze, passando per il trail e la corsa in montagna, Tito ci racconta come si costruisce il successo di un movimento, come si gestiscono atleti di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

