Run2U 36a puntata | Come si prepara una nazionale? WMRA ed altro Ce lo racconta Tito Tiberti !
Tito Tiberti ospite a Run2u! “Oggi a Run2u abbiamo con noi una figura chiave dell’atletica italiana, che lavora ogni giorno dietro le quinte per portare la nazionale a grandi risultati: Tito Tiberti. Team manager della nazionale italiana di maratona, trail e corsa in montagna, Tito Tiberti è uno dei protagonisti del movimento endurance italiano. Con un passato da atleta e un presente da dirigente, ci racconta il dietro le quinte delle Olimpiadi, le sfide della preparazione per le ultra distanze e il futuro della corsa in Italia. Dalla maratona alle ultradistanze, passando per il trail e la corsa in montagna, Tito ci racconta come si costruisce il successo di un movimento, come si gestiscono atleti di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
I Mondiali di Atletica di Tokyo hanno acceso i riflettori sull'endurance, la velocità e il talento globale. In questa puntata speciale di Run2U, analizziamo ciò che è accaduto in pista… e dietro le quinte. Con i conduttori di Run2u Danny Frisoni e Sabrin
