Rozzano pugni in piazza con la Scardina Boxing Night | l’abbraccio a King Toretto dopo il coma
Rozzano, 3 ottobre 2025 – È arrivato il giorno che Rozzano dedica al suo campione: il pugile Daniele Scardina. In attesa della Scardina Boxing Night, che prenderà il via ufficialmente domani, sabato 4 ottobre, dalle 19 in piazza Foglia, a partire da mezzogiorno la città si anima con una serie di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e appassionati. La festa avrà un prologo alle 12 presso Area 51, l’associazione impegnata nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie del quartiere popolare. Per l’occasione verranno preparati maxi panini, accompagnati da musica e intrattenimento, in un clima di convivialità e solidarietà che anticipa l’energia della serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
