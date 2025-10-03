Rovellasca-Manera stazione nuova in arrivo | al via il cantiere tra facciate sottopasso e percorsi per ipovedenti

Partono lunedì 6 ottobre i lavori di ristrutturazione della stazione di Rovellasca-Manera sulla linea Saronno–Como di Ferrovienord. L’intervento, progettato secondo le nuove linee guida approvate da Regione Lombardia, comporta da subito la chiusura della sala d’attesa, che sarà riqualificata con. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: rovellasca - manera

Rovellasca-Manera, stazione “nuova” in arrivo: al via il cantiere tra facciate, sottopasso e percorsi per ipovedenti

Rovellasca-Manera si rifà il look: stazione più accogliente e accessibile

Stazione Rovellasca-Manera (Co), al via lavori di rifacimento - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovie: Lombardia, al via i lavori di rifacimento della stazione di Rovellasca - Manera - X Vai su X

Rovellasca-Manera, stazione “nuova” in arrivo: al via il cantiere tra facciate, sottopasso e percorsi per ipovedenti - Manera fa parte di un programma che coinvolge 29 stazioni sulle linee Milano–Asso e Saronno–Como (pari al 25% della rete di Ferrovienord). Si legge su quicomo.it

Stazione Rovellasca-Manera (Co), al via lavori di rifacimento - Inizieranno lunedì 6 ottobre, con la chiusura della sala d’attesa, i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Rovellasca- Riporta adnkronos.com