Rovellasca-Manera si rifà il look | stazione più accogliente e accessibile
Ogni giorno migliaia di pendolari attraversano il nodo ferroviario di Rovellasca-Manera, ma da lunedì 6 ottobre li attende un cantiere destinato a cambiare radicalmente l’aspetto e la vivibilità della stazione comasca sulla linea Saronno-Como di Ferrovienord. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione finanziato da Regione Lombardia. Un cantiere che guarda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: rovellasca - manera
Rovellasca-Manera, stazione “nuova” in arrivo: al via il cantiere tra facciate, sottopasso e percorsi per ipovedenti
Rovellasca, chiusi tre passaggi a livello della Saronno-Como: inaugurato nuovo sottopasso - Questa mattina è stato inaugurato ufficialmente a Rovellasca il nuovo sottopasso alla linea ferroviaria Saronno- Scrive ilnotiziario.net
Rovellasca, convocata la consulta di Manera - “Si comunica che il giorno sabato 29 gennaio alle 9,30 è convocata la “Consulta Manera” per discutere della inaugurazione del sottopasso di ... Riporta ilsaronno.it