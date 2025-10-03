Rossi Lega | Telecamere a San Giuliano Chiani Battifolle Le Poggiola e Indicatore

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Iniziativa di Federico Rossi Capogruppo consiliare e Segretario Lega di Arezzo "Ho portato avanti questo progetto perchè reputo fondamentale dotare le frazioni di Arezzo di telecamere di videosorveglianza per dare una risposta concreta alle richieste dei residenti, assicurando la massima tutela contro qualsiasi forma di illegalità. A breve infatti inizierà l’installazione di nuove telecamere nelle frazioni di San Giuliano, Chiani, Battifolle, Le Poggiola e Indicatore con particolare attenzione a tutti i punti di accesso delle località, per garantire maggiore sicurezza, controllo e tempestività di intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rossi (Lega): Telecamere a San Giuliano Chiani Battifolle Le Poggiola e Indicatore

rossi - lega

