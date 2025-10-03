Rosario Guglielmi lascia il lavoro in azienda dopo Temptation Island e Uomini e Donne | cosa farà ora

Dopo l'esperienza a Temptation Island e la brevissima parentesi Uomini e Donne, Rosario Guglielmi ha deciso di lasciare il lavoro da product manager per dedicarsi a un progetto personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rosario - guglielmi

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island sarebbero rimasti insieme, l’indiscrezione post programma

Rosario Guglielmi di Temptation Island avvistato da solo: gli indizi social sulla storia con Lucia Ilardi

Temptation Island, Rosario Guglielmi rompe gli schermi del reality: è un nuovo prototipo di fidanzato

Mediante i suoi social Rosario Guglielmi è tornato a farsi sentire dopo la fine di Temptation Island e il trono sfumato a Uomini e Donne. Ecco le sue prime parole Vai su Facebook

Valentina e Antonio di Temptation Island presto sposi, le promesse in diretta: il testimone è Rosario Guglielmi https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/valentina-e-antonio-di-temptation-island-presto-sposi-le-promesse-in-diretta-il-testimone-%C3%A8-rosari - X Vai su X

Rosario Guglielmi dopo il trono perso a Uomini e Donne lascia il lavoro - Doveva essere il suo grande momento, a Uomini e Donne, è diventata una figuraccia un mondo visione. Riporta ultimenotizieflash.com

Rosario Guglielmi, l’ ex protagonista di Temptation Island cambia vita: ecco cosa farà - A rompere il silenzio c’è stato anche Rosario Guglielmi, che come sapete avrebbe dovuto essere ... ilvicolodellenews.it scrive