Rosario Guglielmi cambia vita | l’inaspettata decisione

Ildifforme.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il protagonista di Temptation Island, Rosario Guglielmi, ha annunciato di aver lasciato il suo lavoro a Milano: altri progetti in arrivo?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rosario guglielmi cambia vita l8217inaspettata decisione

© Ildifforme.it - Rosario Guglielmi cambia vita: l’inaspettata decisione

In questa notizia si parla di: rosario - guglielmi

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island sarebbero rimasti insieme, l’indiscrezione post programma

Rosario Guglielmi di Temptation Island avvistato da solo: gli indizi social sulla storia con Lucia Ilardi

Temptation Island, Rosario Guglielmi rompe gli schermi del reality: è un nuovo prototipo di fidanzato

rosario guglielmi cambia vitaRosario Guglielmi, l’ ex protagonista di Temptation Island cambia vita: ecco cosa farà - Ecco cosa ha rivelato sui social Dal primo Ottobre tutti i protagonisti di ... Segnala ilvicolodellenews.it

Temptation Island, Rosario cambia vita: dopo la "cacciata" dal trono lascia anche il lavoro - Dopo un lungo silenzio social dettato dalla sua partecipazione a Temptation Island, l'ex di Lucia Ilardo ha registrato alcuni messaggi per i followers dove ha parlato del suo recente passato e del suo ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Rosario Guglielmi Cambia Vita