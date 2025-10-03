Romics 35 | The Toxic Avenger si avvicina un incontro per capire il fenomeno
Nell'ambito della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in un panel si discuterà dell'horror The Toxic Avenger, al cinema dal 30 ottobre, in tempo per Halloween!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: romics - toxic
? The Toxic Avenger sbarca a #Romics35! La superhero black comedy di Macon Blair, con un cast stellare. In sala dal 30 ottobre, il film sarà protagonista in fiera con: una divertente attivazione per il pubblico un incontro con giornalisti e critici In colla - facebook.com Vai su Facebook
? Arriva a #Romics35 The Toxic Avenger! Supereroe fuori dagli schemi, cast stellare e tanta black comedy. Incontro con critici e giornalisti, in collaborazione con Eagle Pictures. In sala dal 30 ottobre #Cinema #TheToxicAvenger - X Vai su X
Romics 35: The Toxic Avenger si avvicina, un incontro per capire il fenomeno - Nell'ambito della 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, in un panel si discuterà dell'horror The Toxic Avenger, al cinema dal 30 ottobre, in tempo per Halloween! Lo riporta comingsoon.it
Romics 35: Fantozzi, Febbre da Cavallo e altri grandi colonne sonore in un panel - Durante il Romics alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre, saranno festeggiate durante un incontro alcune grandi colonne sonore del cinema italiano, in presenza degli autori: Franco Bixio, ... comingsoon.it scrive