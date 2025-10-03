E’ ai nastri di partenza la 8ª Coppa Faro, la gara riservata alle auto storiche, ultimo appuntamento del campionato italiano velocità in salita 2025, in programma questo fine settimana, sabato e domenica sui tornanti della Panoramica San Bartolo. Si preannuncia un’edizione di successo con il record di 106 piloti al via, fra i quali i migliori specialisti delle corse in salita: essendo la gara anche internazionale, saranno presenti sei piloti austriaci ed un tedesco. Due i piloti locali al via il pesarese Roberto Domenichelli, presenza fissa alla Coppa Faro e il fanese Edoardo Zenobi. Grande soddisfazione per l’ideatore della gara, l’appassionato Alessandro Rinolfi, la "P&G Racing" organizzatrice della parte sportiva, la Intercontact di Pesaro per quella amministrativa, una squadra che insieme dalla 1^ edizione ha portato la gara pesarese fra le più prestigiose del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rombi di tradizione sulle curve della ’Pano’