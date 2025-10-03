Rombi di tradizione sulle curve della ’Pano’
E’ ai nastri di partenza la 8ª Coppa Faro, la gara riservata alle auto storiche, ultimo appuntamento del campionato italiano velocità in salita 2025, in programma questo fine settimana, sabato e domenica sui tornanti della Panoramica San Bartolo. Si preannuncia un’edizione di successo con il record di 106 piloti al via, fra i quali i migliori specialisti delle corse in salita: essendo la gara anche internazionale, saranno presenti sei piloti austriaci ed un tedesco. Due i piloti locali al via il pesarese Roberto Domenichelli, presenza fissa alla Coppa Faro e il fanese Edoardo Zenobi. Grande soddisfazione per l’ideatore della gara, l’appassionato Alessandro Rinolfi, la "P&G Racing" organizzatrice della parte sportiva, la Intercontact di Pesaro per quella amministrativa, una squadra che insieme dalla 1^ edizione ha portato la gara pesarese fra le più prestigiose del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
