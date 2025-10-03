Romano blitz della polizia locale | due irregolari denunciati
Romano di Lombardia. Proseguono i controlli della polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale contro abusivismo e immigrazione irregolare. Nei giorni scorsi gli agenti, dopo la segnalazione di un cittadino, sono intervenuti in un immobile privato dove hanno trovato un marocchino irregolare sul territorio nazionale. L’uomo era entrato nell’alloggio vuoto tagliando la recinzione e forzando la porta, stabilendosi all’interno. È stato denunciato a piede libero e nei suoi confronti sono state avviate le procedure di espulsione. L’immobile, una volta liberato, è stato riconsegnato al proprietario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
