Roma tabù Fiorentina | a Firenze non si vince da 4 anni
Con la sconfitta in Europa League maturata nella serata di ieri contro i francesi del Lille, la Roma è chiamata a reagire subito in campionato. Per far si che ciò accada, non serve soffermarsi troppo sugli errori visti nel match europeo, tra cui ben tre rigori sbagliati, ma, come sottolineato dallo stesso Gasperini nella conferenza stampa post partita: “Bisogna prendere quanto di buono abbiamo fatto”. A fronteggiare i giallorossi nella sfida di domenica ci sarà la Fiorentina di Stefano Pioli, reduce da un inizio di stagione da dimenticare. I viola hanno raccolto solo 3 punti in 5 partite, senza ottenere nemmeno un vittoria, registrando così uno dei peggiori avvii di campionato nella storia recente del club toscano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari
Ufficiale, Zaniolo multato di 15.000 euro per l’aggressione nel post Fiorentina-Roma Primavera
Non solo #Guida per #JuventusMilan: scelto Andrea #Colombo per Fiorentina-Roma, sarà La Penna a dirigere Napoli-Genoa. Tutte le designazioni della sesta giornata di Serie A. Siete d’accordo con le scelte di Gianluca Rocchi? Vai su Facebook
Daniele Garbo tra #Roma, #Fiorentina e #MilanNapoli - X Vai su X
E fra 48 ore c’è la Roma. Bivio viola, nessuna tregua. Sarà una gara spartiacque - Domenica alle 15 il match contro la capolista, poi scatterà la sosta per la nazionale. Lo riporta lanazione.it
"Il Papa tifa Roma", spunta la rivelazione di un amico. E quella battuta dopo la vittoria con la Fiorentina... - Gioia grandissima nel Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze per l'elezione a Papa del cardinale Prevost. corrieredellosport.it scrive