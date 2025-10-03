Con la sconfitta in Europa League maturata nella serata di ieri contro i francesi del Lille, la Roma è chiamata a reagire subito in campionato. Per far si che ciò accada, non serve soffermarsi troppo sugli errori visti nel match europeo, tra cui ben tre rigori sbagliati, ma, come sottolineato dallo stesso Gasperini nella conferenza stampa post partita: “Bisogna prendere quanto di buono abbiamo fatto”. A fronteggiare i giallorossi nella sfida di domenica ci sarà la Fiorentina di Stefano Pioli, reduce da un inizio di stagione da dimenticare. I viola hanno raccolto solo 3 punti in 5 partite, senza ottenere nemmeno un vittoria, registrando così uno dei peggiori avvii di campionato nella storia recente del club toscano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, tabù Fiorentina: a Firenze non si vince da 4 anni