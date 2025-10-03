Roma rimossi 2 quintali di rifiuti a Colle Oppio

Roma, 3 ottobre 2025 – Una straordinaria operazione di controllo e risanamento di Colle Oppio a Roma è stata svolta ad opera dei carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto di personale Ama e della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. L’iniziativa, volta al ripristino del decoro e alla messa in sicurezza dell’area, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha consentito di identificare 117 persone e controllare 36 veicoli. L’attività svolta dai carabinieri e dalle squadre di Ama hanno incluso la rimozione di 2 quintali di rifiuti e insediamenti abusivi, oltre alla riqualificazione dell’area verde e la rimozione di tre tende da campeggio, quali rifugi di senza tetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it