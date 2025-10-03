Roma rimossi 2 quintali di rifiuti a Colle Oppio
Roma, 3 ottobre 2025 – Una straordinaria operazione di controllo e risanamento di Colle Oppio a Roma è stata svolta ad opera dei carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto di personale Ama e della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. L’iniziativa, volta al ripristino del decoro e alla messa in sicurezza dell’area, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha consentito di identificare 117 persone e controllare 36 veicoli. L’attività svolta dai carabinieri e dalle squadre di Ama hanno incluso la rimozione di 2 quintali di rifiuti e insediamenti abusivi, oltre alla riqualificazione dell’area verde e la rimozione di tre tende da campeggio, quali rifugi di senza tetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: roma - rimossi
Manifesti della Lega a Roma rimossi dal Comune: “Contengono stereotipi etnici”
"Stereotipi legati all’appartenenza etnica", rimossi a Roma i manifesti della Lega: è polemica
«Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore». Rimossi a Roma i manifesti della Lega sul dl Sicurezza: «Stereotipi razzisti»
Esquilino, proseguono gli interventi contro il degrado urbano. Operazione pulizia e bonifica in piazza Guglielmo Pepe: rimossi oltre 30 metri cubi di rifiuti #PoliziaRomaCapitale Dopo le operazioni effettuate nelle scorse settimane nelle varie vie e piazze dell’ # - facebook.com Vai su Facebook
Roma, maxi operazione di bonifica a Colle Oppio: rimossi 2 quintali rifiuti - Due quintali di rifiuti rimossi, 117 persone identificate e tre tende smantellate: questo il bilancio dell’operazione straordinaria che ha interessato l’area di Colle Oppio, nel cuore di Roma. Segnala msn.com
Mercati abusivi a Roma, blitz dall'Esquilino ad Anagnina: sequestrati 16 quintali tra prodotti usati e contraffatti - Le verifiche sono poi proseguite sul versante opposto della città, nell'area della stazione metro Anagnina, snodo nevralgico del trasporto pubblico e luogo da tempo sotto sorveglianza per la presenza ... Secondo ilmessaggero.it