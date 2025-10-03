Roma primi contatti per il rinnovo di Dybala | sensazioni positive
Mentre prosegue il lavoro quotidiano per lasciarsi alle spalle l’infortunio accusato a metà settembre contro il Torino, Paulo Dybala torna al centro delle attenzioni anche per il suo futuro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la Roma ha avviato i primi contatti con gli agenti dell’argentino per discutere il prolungamento del contratto. Al momento si tratta soltanto di una fase esplorativa, senza trattative avanzate, ma il clima tra le parti è descritto come molto positivo. Patrimonio della società. Il club giallorosso, che considera Dybala un punto di riferimento tecnico e carismatico, vuole blindarlo in vista delle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - primi
Calciomercato Roma, Ferguson e Wesley ai dettagli: primi colpi per Gasperini
"Per continuare ad essere i primi in Europa dobbiamo costruire Pedemontana" e da Roma arrivano 26 miliardi di euro
I primi allenamenti della Roma con Gasperini: i calciatori corrono attraversando i parcheggi di Trigoria
Calciomercato Roma - Rinnovo Dybala, primi contatti tra le parti #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-rinnovo-dybala-primi-contatti-tra-le-parti-272588… - X Vai su X
Giulietta Masina, Roma, primi anni Cinquanta. È seduta sul paraurti anteriore di una Studebaker Commander, accanto a una pompa di benzina. Attorno, due benzinai al lavoro. La foto racconta il cortocircuito dell’Italia del dopoguerra: una nazione in ricostruzi - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Dybala, prove di rinnovo: avviati i primi contatti con l’entourage - In attesa del suo rientro in campo dopo l’ennesimo stop per infortunio, Paulo Dybala torna al centro dell’attenzione, stavolta non per questioni di campo, ma di mercato. Secondo msn.com
Roma, dirigenza al lavoro per il rinnovo dell'ex Juve Dybala - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Roma si valuta l’ipotesi di un rinnovo contrattuale per Paulo Dybala. Da tuttojuve.com