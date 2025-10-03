Roma primi contatti per il rinnovo di Dybala | sensazioni positive

Mentre prosegue il lavoro quotidiano per lasciarsi alle spalle l’infortunio accusato a metà settembre contro il Torino, Paulo Dybala torna al centro delle attenzioni anche per il suo futuro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la Roma ha avviato i primi contatti con gli agenti dell’argentino per discutere il prolungamento del contratto. Al momento si tratta soltanto di una fase esplorativa, senza trattative avanzate, ma il clima tra le parti è descritto come molto positivo. Patrimonio della società. Il club giallorosso, che considera Dybala un punto di riferimento tecnico e carismatico, vuole blindarlo in vista delle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

