Roma notte amara | tre rigori falliti e la pungente ironia di Totti
Per i romanisti, la notte europea appena trascorsa resterà impressa a lungo: tre rigori calciati, tre errori consecutivi e la beffa di un 1-0 incassato in casa dal Lille. Come se non bastasse, l’audio ironico di Francesco Totti è diventato il nuovo fuoco di discussione sulle bacheche social giallorosse. Una serata surreale allo Stadio Olimpico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Guasto sulla linea, l'odissea dei viaggiatori sul Frecciarossa Roma-Lecce: "Fermi per ore nel nulla di notte"
Roma, fuga di monossido all’Hotel Raganelli: evacuati 96 ospiti nella notte
A Roma al via 19 luglio “Effetto Notte”, con omaggio a Dario Argento
Immagini di una notte di proteste a Roma per la #GlobalSumudFlotilla . Diecimila persone in piazza, manifestazioni anche in altre città - #Gaza #Israele #FlotillaForGaza #scioperogenerale - facebook.com Vai su Facebook
La Roma sbaglia tre rigori, l'audio di Francesco Totti agli amici su WhatsApp diventa virale: «M***acci, poi mi rompevano a me» - E quando si usano questi aggettivi ci si riferisce a Francesco Totti che ha commentato con una risata amara, i tre errori ... Secondo leggo.it
