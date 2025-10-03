Roma notte amara | tre rigori falliti e la pungente ironia di Totti

Per i romanisti, la notte europea appena trascorsa resterà impressa a lungo: tre rigori calciati, tre errori consecutivi e la beffa di un 1-0 incassato in casa dal Lille. Come se non bastasse, l’audio ironico di Francesco Totti è diventato il nuovo fuoco di discussione sulle bacheche social giallorosse. Una serata surreale allo Stadio Olimpico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

