Sceso in campo già la scorsa settimana in Champions per Benfica-Qarabag, Lambrechts apre la propria stagione di Europa League dirigendo il big match tra Roma e Lille. Una partita tanto equilibrata quanto ricca di tensione, che l'arbitro belga ha gestito con difficoltà commettendo diversi errori. In un primo tempo privo di episodi particolarmente eclatanti, il ritmo del gioco viene spezzettato dai tantissimi falli fischiati. Addirittura 18, di cui tredici contro i giallorossi che per due volte si lamentano per un mancato fischio, in entrambi i casi in occasione di un contrasto dopo il quale a rimanere a terra è Soule. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma-Lille, la moviola di Calvarese: Lambrechts è un disastro all'Olimpico