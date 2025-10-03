Roma-Lille la moviola di Calvarese | Lambrechts è un disastro all' Olimpico
Sceso in campo già la scorsa settimana in Champions per Benfica-Qarabag, Lambrechts apre la propria stagione di Europa League dirigendo il big match tra Roma e Lille. Una partita tanto equilibrata quanto ricca di tensione, che l'arbitro belga ha gestito con difficoltà commettendo diversi errori. In un primo tempo privo di episodi particolarmente eclatanti, il ritmo del gioco viene spezzettato dai tantissimi falli fischiati. Addirittura 18, di cui tredici contro i giallorossi che per due volte si lamentano per un mancato fischio, in entrambi i casi in occasione di un contrasto dopo il quale a rimanere a terra è Soule. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Roma-Lille, la moviola di Calvarese: disastro Lambrechts. Non vede il rigore e manca un doppio giallo - Qarabag, Lambrechts apre la propria stagione di Europa League dirigendo il big match tra Roma e Lille. Secondo iltempo.it
Moviola Roma-Lille, disastro Lambrechts: la terribile gestione con OFR sembra un romanzo - Una gestione da “primo anno” per il direttore di gara, con 32 falli e 4 gialli. Come scrive corrieredellosport.it