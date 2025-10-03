Roma-Lille e i tre rigori sbagliati | tutti i precedenti

La scena degli attaccanti della Roma che tentano, senza fortuna, di realizzare un calcio di rigore contro il portiere del Lille Ozer non è un inedito assoluto. Anzi. Ci sono diversi precedenti, alcuni entrati nella storia perché trasformati anche in romanzo o spettacolo teatrale, altri che si sono persi nella memoria per emergere solo adesso in occasione della contro-performance dei giallorossi. Il più celebre di tutti è certamente Evaristo Beccalossi: due errori in 8 minuti in una sfida di Coppa Uefa a San Siro contro lo Slovan Bratislava. Così celebre da diventare oggetto di un monologo di Paolo Rossi in “Si fa presto a dire pirla” riproposto migliaia di volte a fermare nella memoria collettiva la serata nera del ‘Becca’. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Roma-Lille e i tre rigori sbagliati: tutti i precedenti

