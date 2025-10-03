Non di certo una serata da ricordare per la Roma. I giallorossi, infatti, oltre a perdere per 0-1 contro il Lille sono entrati nella storia della competizione europea per il singolare episodio relativo al calcio di rigore. La formazione capitolina è riuscita a sbagliare per tre volte lo stesso penalty. Prima con Dovbyk, poi ancora con l’ucraino, vista la decisione presa dall’arbitro di farlo ribattere, e infine con Soulé. Una cosa mai vista prima e che lascia sicuramente l’amaro in bocca per una partita che, grazie a quell’episodio, poteva essere riacciuffata se non addirittura ribaltata. Detto questo, però, bisogna guardare la partita nel suo insieme e non si può di certo affermare che la Roma abbia fatto una buona prestazione anzi, tutto il contrario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Lille 0-1, cosa resta di questa prima sconfitta europea a Gasperini?