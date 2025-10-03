Roma-Lille 0-1 cosa resta di questa prima sconfitta europea a Gasperini?

Sololaroma.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non di certo una serata da ricordare per la Roma. I giallorossi, infatti, oltre a perdere per 0-1 contro il Lille sono entrati nella storia della competizione europea per il singolare episodio relativo al calcio di rigore. La formazione capitolina è riuscita a sbagliare per tre volte lo stesso penalty. Prima con Dovbyk, poi ancora con l’ucraino, vista la decisione presa dall’arbitro di farlo ribattere, e infine con Soulé. Una cosa mai vista prima e che lascia sicuramente l’amaro in bocca per una partita che, grazie a quell’episodio, poteva essere riacciuffata se non addirittura ribaltata. Detto questo, però, bisogna guardare la partita nel suo insieme e non si può di certo affermare che la Roma abbia fatto una buona prestazione anzi, tutto il contrario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma lille 0 1 cosa resta di questa prima sconfitta europea a gasperini

© Sololaroma.it - Roma-Lille 0-1, cosa resta di questa prima sconfitta europea a Gasperini?

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

roma lille 0 1Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore ... Come scrive sport.sky.it

roma lille 0 1Roma-Lille 0-1, risultato finale della partita di Europa League: gol di Haraldsson, gli highlights - Lille di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Lille 0 1