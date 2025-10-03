Roma l’ignobile notte europea e la farsa dei rigori | il colpevole ha un nome Artem Dovbyk

Si dice che la Roma trovi sempre il modo più poetico per impelagarsi nelle proprie contraddizioni. Giovedì all’Olimpico, però, la “poesia” ha lasciato il posto al ridicolo: tre rigori calciati, tre rigori falliti, e la sensazione che non si sia trattato di una semplice serata storta ma di una resa dei conti con l’incapacità. La partita contro il Lille non è stata soltanto una sconfitta: è stato un atto d’accusa messo in scena sotto gli occhi di migliaia di spettatori. Ecco il punto che nessuna moviola o commento da bar può cancellare: due rigori li ha calciati Artem Dovbyk, e due rigori li ha sbagliati Artem Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

