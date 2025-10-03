Roma l' autobus con la scritta Gaza che segue il corteo lungo la Nomentana

Un autobus Atac con la scritta “Gaza” su via Nomentana. Il mezzo pubblico è stato immortalato nella mattinata di venerdì 3 ottobre nella zona di Montesacro. Bus con la scritta “Gaza” sulla NomentanaIl bus ha “sfilato” con intorno uno dei cortei che sta raggiungendo il centro della città. La folla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Manifestazione per Gaza e la Flotilla, centinaia di bandiere della Palestina sventolano a Roma: “Siamo 50mila” - Il Colosseo è circondato di bandiere della Palestina: sono 50mila le persone scese a manifestare per Gaza e per la Global Sumud Flotilla a Roma ... Si legge su msn.com

Roma, il corteo per Gaza entra alla Sapienza: occupata la facoltà di Lettere. Cinquantamila manifestanti bloccano la Tangenziale - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Da ilgazzettino.it