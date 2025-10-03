Roma la sconfitta è di rigore | ma è presto per i drammi

Lidentita.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passa il Lille: il tragicomico fallimento di tre rigori di fila L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

roma la sconfitta 232 di rigore ma 232 presto per i drammi

© Lidentita.it - Roma, la sconfitta è di rigore: ma è presto per i drammi

In questa notizia si parla di: roma - sconfitta

Roma Primavera sconfitta di misura dal Benevento: decide Manconi

Roma, tonfo inglese: Gasperini incassa la prima sconfitta dell’estate contro l’Aston Villa

Calcio: sconfitta Milan, successo Roma

roma sconfitta 232 rigoreRoma shock: triple rigore sbagliato e sconfitta contro il Lille, Gasperini invita a guardare avanti - Allo Stadio Olimpico &#232; andata in scena una serata che i tifosi della Roma difficilmente dimenticheranno. Lo riporta stadiosport.it

roma sconfitta 232 rigoreIncredibile Roma, battuta dal Lille e con un rigore sbagliato tre volte - Dall'82' all'85' Incredibile serie di errori dal dischetto nelle fasi finali di Roma- Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Sconfitta 232 Rigore