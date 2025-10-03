Roma la sconfitta è di rigore | ma è presto per i drammi
Passa il Lille: il tragicomico fallimento di tre rigori di fila L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: roma - sconfitta
Roma Primavera sconfitta di misura dal Benevento: decide Manconi
Roma, tonfo inglese: Gasperini incassa la prima sconfitta dell’estate contro l’Aston Villa
Calcio: sconfitta Milan, successo Roma
#EuropaLeague. Epic fail dei giallorossi, la #Roma sbaglia tre rigori e viene sconfitta dal #Lille. Il tecnico della Roma Gasperini: “Roba mai vista”. Pareggio per il Bologna. Unica italiana vincente la Fiorentina in Conference League - X Vai su X
Dopo la sconfitta contro il Lille, Gian Piero Gasperini ha commentato i tre rigori sbagliati dalla Roma, che non è riuscita a trovare il gol del pareggio: "Non mi era mai capitato, questo episodio ha compromesso il risultato" L'allenatore giallorosso però è riu Vai su Facebook
Roma shock: triple rigore sbagliato e sconfitta contro il Lille, Gasperini invita a guardare avanti - Allo Stadio Olimpico è andata in scena una serata che i tifosi della Roma difficilmente dimenticheranno. Lo riporta stadiosport.it
Incredibile Roma, battuta dal Lille e con un rigore sbagliato tre volte - Dall'82' all'85' Incredibile serie di errori dal dischetto nelle fasi finali di Roma- Si legge su ansa.it