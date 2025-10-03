Roma Inter altro tour de force per Lautaro dopo gli impegni con l’Argentina? Ecco quando può rientrare a Milano

Inter News 24 : la possibile data. Non ci sono grosse sorprese nelle convocazioni del CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, per le prossime amichevoli che vedranno protagonista l’ Albiceleste negli USA contro Venezuela e Porto Rico. Tra i convocati, spicca ovviamente Lautaro Martínez, capitano dell’ Inter, che sarà parte della selezione argentina. Il ritorno del centravanti argentino in Italia è previsto poco prima del big match di Serie A contro la Roma di Gian Piero Gasperini sabato 18 ottobre, quando il campionato riprenderà dopo la sosta per gli impegni delle nazionali (l’ultima amichevole contro il Porto Rico si disputerà il 14 ottobre, possibile che il Toro non riesca a rientrare a Milano prima del 16 ottobre, a soli due giorni dalla sfida contro i giallorossi). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, altro tour de force per Lautaro dopo gli impegni con l’Argentina? Ecco quando può rientrare a Milano

In questa notizia si parla di: roma - inter

Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo

Rios Inter, la Roma non chiude: i nerazzurri possono sperare, il motivo

Canovi: «La trattativa più difficile della mia carriera è stata sicuramente tra Roma e Inter. Si trattava del contratto di…»

La zona interessata è quella del bicipite femorale, nella peggiore delle ipotesi rientrerà con il Napoli: a rischio anche Roma-Inter e Union Saint-Gilloise-Inter) - X Vai su X

ROMA - INTER ? TRASFERTA ORGANIZZATA IN PULLMAN STADIO OLIMPICO DI ROMA ? SABATO 18 OTTOBRE ORE 20:45 OBBLIGO TESSERA DEL TIFOSO PER POTER ACQUISTARE I BIGLIETTI DELLE PARTITE FUORI CASA Info - facebook.com Vai su Facebook

Branca: 'Mai più all'Inter, mi ha cercato la Roma. Piazza perfetta per Mourinho, altro che bollito. Zaniolo...' - Inter, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "I giallorossi mi hanno cercato un paio di volte da dirigente, prima e dopo Walter Sabatini. Secondo calciomercato.com

Non solo Koné, un altro titolare della Roma va all’Inter: 27 milioni - Nelle ultime ore ha fatto molto rumore la trattativa tra Roma e Inter per il centrocampista francese Konè. Lo riporta diregiovani.it