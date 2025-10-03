Roma incidente mortale su via Anagnina | perde la vita un 34enne

Roma, 3 ottobre 2025 – Un 34enne rumeno è morto investito da un’auto nella tarda serata di ieri su via Anagnina, all’altezza del civico 259 in direzione Grottaferrata (Roma). Sul posto sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi dell’incidente. A bordo dell’automobile, una DR 4.0, un uomo italiano di 38 anni, che è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Sono in corso le indagini da parte della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it