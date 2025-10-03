Roma incidente mortale su via Anagnina | perde la vita un 34enne
Roma, 3 ottobre 2025 – Un 34enne rumeno è morto investito da un’auto nella tarda serata di ieri su via Anagnina, all’altezza del civico 259 in direzione Grottaferrata (Roma). Sul posto sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi dell’incidente. A bordo dell’automobile, una DR 4.0, un uomo italiano di 38 anni, che è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Sono in corso le indagini da parte della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: roma - incidente
Incidente a Roma: vigile investito da automobilista, è grave
Agente della Polizia Locale investito mentre è in servizio. Ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’incidente in zona EUR a Roma
Incidente con bus Atvo vicino a piazzale Roma, moto a terra
Ragazzo di 17 anni muore in un tragico incidente a Roma: era bici quando un’auto lo ha travolto - facebook.com Vai su Facebook
In #A1, in direzione Roma: incidente al km 288 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta #viabiliTOS #viabiliFI - X Vai su X
Incidente mortale sulla via Salaria a Roma, pedone investito e ucciso: aperto fascicolo per omicidio stradale - Roma, dramma sulla via Salaria: un pedone è morto travolto da un’auto per cause ancora in fase di accertamento. Scrive virgilio.it
Incidente mortale a Corso di Francia: muore 17enne in bici - Mattia Nicholas Liguori tornava dalla manifestazione per la Flotilla quando è stato travolto da un’auto. Segnala rainews.it