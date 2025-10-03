Una mattina di buio pesto in casa Roma, e non potrebbe essere altrimenti dopo una sconfitta contro il Lille meritata per la prestazione offerta e tragicomica per ciò che è successo nel finale. Troppo facile però concentrarsi solo sui tre rigori sbagliati di fila dai giallorossi, perché tale ko costringe ad un analisi che non fa certamente dormire sonni tranquilli tifosi e Gasperini. Il rendimento delle ultime uscite suggerisce che la rosa non è così lunga come si poteva pensare, soprattutto per il fatto che i nuovi stanno faticando parecchio ad entrare nei meccanismi del mister e ad offrire un gioco all’altezza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i vecchi non bastano e i nuovi faticano: Gasperini e Massara ai ferri corti?