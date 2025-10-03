Roma Femminile-Parma Rossettini | È l’occasione per ripartire col piede giusto
Giornata di vigilia per la Roma Femminile, che domani affronterà il Parma nella prima giornata di Serie A. Ai microfoni ufficiali del club giallorosso, il tecnico Rossettini si è così espresso, ripartendo dalla sconfitta in finale di Women’s Cup contro la Juventus: “Sicuramente il dispiacere è stato tanto, sarà nostra premura farlo sparire con altre grandi prestazioni e altre vittorie. Questo è il percorso che vogliamo fare, di partita in partita. Ci aspetta un calendario fitto, quindi siamo fiduciosi di poter ripartire col piede giusto”. Rossettini: “Servirà dosare le energie”. Riguardo il dosare le energie viste le tante partite consecutive da giocare: “ Sarà un aspetto fondamentale, avere una rosa ampia e di qualità ci permetterà di affrontare tutte le partite col nostro solito obiettivo, provare a vincerle. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - femminile
Roma Femminile, obiettivo Rieke per il centrocampo: contatti continui
Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Giulia Robino: la centrocampista classe 2008 rinforza la Primavera
Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Piekarska: la giovane polacca rinforza la Primavera
#ASRomaFemminile e Policlinico Campus Bio-Medico insieme per la salute delle donne Sabato entreremo in campo con la fascia rosa al braccio per il mese dedicato alla salute e alla prevenzione femminile. Scopri tutte le iniziative https://asroma.com/it - X Vai su X
? Per Questa Maglia Storica ? #romacalciofemminile #scuolacalciofemminile #perquestamagliastorica #roma #coppaitalia - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO - Femminile, Rossettini: "Con il Parma al debutto in casa l'occasione per rialzarci" - Il tecnico giallorosso: "Veniamo da una finale persa e ci dispiace, ma vogliamo ripartire. Lo riporta ilromanista.eu
VIDEO - Femminile, squadra al lavoro in vista della gara con il Parma - Le ragazze di Rossettini proseguono quindi il lavoro in vista della prima giornata di campionato, che si giocherà al Tre Fontane. ilromanista.eu scrive