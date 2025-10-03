Roma Femminile-Parma Rossettini | È l’occasione per ripartire col piede giusto

Giornata di vigilia per la Roma Femminile, che domani affronterà il Parma nella prima giornata di Serie A. Ai microfoni ufficiali del club giallorosso, il tecnico Rossettini si è così espresso, ripartendo dalla sconfitta in finale di Women’s Cup contro la Juventus: “Sicuramente il dispiacere è stato tanto, sarà nostra premura farlo sparire con altre grandi prestazioni e altre vittorie. Questo è il percorso che vogliamo fare, di partita in partita. Ci aspetta un calendario fitto, quindi siamo fiduciosi di poter ripartire col piede giusto”. Rossettini: “Servirà dosare le energie”. Riguardo il dosare le energie viste le tante partite consecutive da giocare: “ Sarà un aspetto fondamentale, avere una rosa ampia e di qualità ci permetterà di affrontare tutte le partite col nostro solito obiettivo, provare a vincerle. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

