Roma Femminile-Parma Rossettini | È l’occasione per ripartire col piede giusto

Sololaroma.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di vigilia per la Roma Femminile, che domani affronterà il Parma nella prima giornata di Serie A. Ai microfoni ufficiali del club giallorosso, il tecnico Rossettini si è così espresso, ripartendo dalla sconfitta in finale di Women’s Cup contro la Juventus: “Sicuramente il dispiacere è stato tanto, sarà nostra premura farlo sparire con altre grandi prestazioni e altre vittorie. Questo è il percorso che vogliamo fare, di partita in partita. Ci aspetta un calendario fitto, quindi siamo fiduciosi di poter ripartire col piede giusto”. Rossettini: “Servirà dosare le energie”. Riguardo il dosare le energie viste le tante partite consecutive da giocare: “ Sarà un aspetto fondamentale, avere una rosa ampia e di qualità ci permetterà di affrontare tutte le partite col nostro solito obiettivo, provare a vincerle. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile parma rossettini 200 l8217occasione per ripartire col piede giusto

© Sololaroma.it - Roma Femminile-Parma, Rossettini: “È l’occasione per ripartire col piede giusto”

In questa notizia si parla di: roma - femminile

Roma Femminile, obiettivo Rieke per il centrocampo: contatti continui

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Giulia Robino: la centrocampista classe 2008 rinforza la Primavera

Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Piekarska: la giovane polacca rinforza la Primavera

roma femminile parma rossettiniVIDEO - Femminile, Rossettini: "Con il Parma al debutto in casa l'occasione per rialzarci" - Il tecnico giallorosso: "Veniamo da una finale persa e ci dispiace, ma vogliamo ripartire. Lo riporta ilromanista.eu

roma femminile parma rossettiniVIDEO - Femminile, squadra al lavoro in vista della gara con il Parma - Le ragazze di Rossettini proseguono quindi il lavoro in vista della prima giornata di campionato, che si giocherà al Tre Fontane. ilromanista.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Femminile Parma Rossettini