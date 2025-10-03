Roma Femminile-Parma le convocate di Rossettini | out Thogersen e Lukasova

Dopo la sconfitta subita in finale di Serie A Women’s Cup contro la Juventus, la Roma Femminile si prepara al debutto in campionato. Domani, sabato 4 ottobre alle 12:30 al Tre Fontane, le giallorosse ospiteranno il Parma nella prima giornata. Alla vigilia dell’esordio, il tecnico della Roma Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate per la partita. Le giallorosse dovranno fare a meno di Thogersen, ancora in fase di recupero dopo l’intervento alle ossa nasali resosi necessario per la frattura subita in Sporting Lisbona-Roma. Assente anche Lukasova, ferma per un trauma distorsivo al ginocchio rimediato in Juventus-Roma: per il portiere lo stop sarà di circa dieci giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

