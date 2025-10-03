Roma entra nella chiesa del Gesù per gettare a terra le statue | bloccato nigeriano
Gli agenti hanno fermato e denunciato lo straniero per rifiuto di declinare le proprie generalità, in quanto privo di documenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
METRO B: IN ARRIVO IL TERZO TRENO HITACHI La fornitura entra nel vivo: d'ora in avanti si procederà con un treno al mese.
Nizza-Roma, Pellegrini entra e Mancini gli cede la fascia
Entra nella chiesa del Gesù a Roma per gettare a terra le statue: bloccato 39enne nigeriano - (Adnkronos) – Alcune statue della Chiesa del Gesù, nel centro storico di Roma, hanno rischiato di venire danneggiate da un uomo che ha tentato di gettarle a terra. msn.com scrive