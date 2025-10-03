Roma e Rossi terminano un contratto un anno dopo il loro licenziamento
2025-10-02 13:37:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Daniele de Rossi e Roma sono decisamente licenziati. Dopo il licenziamento dello scorso settembre 2024, l’ex antrop-di-teista della squadra italiana è stato lasciato senza una squadra, ma con ancora tre anni di contratto che dovrebbero essere pagati. Tuttavia, Secondo Corriere Dello Sport, la famiglia Friedkin, proprietaria di AS Roma, e Daniele de Rossi, hanno deciso per una settimana di finire il contratto che collegava l’allenatore romano con i “Giallorossi”, rinunciando così a gran parte dei soldi che dovevano raccogliere sia Rossi che il suo staff. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: roma - rossi
Neil El Aynaoui alla Roma: tra critiche social e i “subumani” evocati da De Rossi
Sabatini: «Luis Enrique a Roma lo chiamavano Stanlio, non faceva favoritismi. De Rossi ne era affascinato»
Memorial Paolo Rossi Under 17 Femminile 2025, vince la Roma
Roma, De Rossi rescinde il contratto Il tecnico rinuncia a circa 4 milioni di euro rimanenti - X Vai su X
TEATRO OLIMPICO ROMA Riccardo Rossi in VOLEVO FARE IL MUSICISTA sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 sab. 20:30 dom.8:00 Produzione Jando Music #jandomusiclabel ? BIGLIETTI - Link in Bio oppure sulla nostra pagina Facebook - opp Vai su Facebook
Roma, De Rossi rescinde il contratto - Daniele De Rossi si è accordato con la Roma per la risoluzione del contratto che lo ... Segnala msn.com
La Roma e De Rossi hanno rescisso: tentazione Torino? - Accordo trovato tra le due parti per la risoluzione consensuale del contratto: ora si attende solo l'ufficialità. sportpaper.it scrive