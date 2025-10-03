Roma e Rossi terminano un contratto un anno dopo il loro licenziamento

2025-10-02 13:37:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Daniele de Rossi e Roma sono decisamente licenziati. Dopo il licenziamento dello scorso settembre 2024, l’ex antrop-di-teista della squadra italiana è stato lasciato senza una squadra, ma con ancora tre anni di contratto che dovrebbero essere pagati. Tuttavia, Secondo Corriere Dello Sport, la famiglia Friedkin, proprietaria di AS Roma, e Daniele de Rossi, hanno deciso per una settimana di finire il contratto che collegava l’allenatore romano con i “Giallorossi”, rinunciando così a gran parte dei soldi che dovevano raccogliere sia Rossi che il suo staff. 🔗 Leggi su Justcalcio.com