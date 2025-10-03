Roma Dybala torna in gruppo | convocazione in vista con la Fiorentina?
Il giorno dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille la Roma si interroga sui propri errori, in particolare l’incredibile serie di tre rigori sbagliati consecutivamente. Gli errori di Dovbyk e Soulé hanno condannato i giallorossi alla sconfitta, ma chissà come sarebbe andata se in campo di fosse stato Paulo Dybala? L’argentino, che resta il primo rigorista dei capitolini, è ancora ai box dopo l’infortunio subito con il Torino, ma il suo ritorno potrebbe essere alle porte. Possibile panchina a Firenze. Il problema muscolare accusato lo scorso 14 settembre ha costretto la Joya a dare forfait nelle ultime settimane, ma il ritorno tra i convocati non è da escludere che possa arrivare con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - dybala
