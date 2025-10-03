Roma Dybala torna in gruppo | convocazione in vista con la Fiorentina?

Sololaroma.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille la Roma si interroga sui propri errori, in particolare l’incredibile serie di tre rigori sbagliati consecutivamente. Gli errori di Dovbyk e Soulé hanno condannato i giallorossi alla sconfitta, ma chissà come sarebbe andata se in campo di fosse stato Paulo Dybala? L’argentino, che resta il primo rigorista dei capitolini, è ancora ai box dopo l’infortunio subito con il Torino, ma il suo ritorno potrebbe essere alle porte. Possibile panchina a Firenze. Il problema muscolare accusato lo scorso 14 settembre ha costretto la Joya a dare forfait nelle ultime settimane, ma il ritorno tra i convocati non è da escludere che possa arrivare con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma dybala torna in gruppo convocazione in vista con la fiorentina

© Sololaroma.it - Roma, Dybala torna in gruppo: convocazione in vista con la Fiorentina?

In questa notizia si parla di: roma - dybala

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa

Pisa-Roma 0-1, le pagelle: Dybala fa sempre la differenza, Soulè scotta

Una Joya per Gasp: Dybala va di corsa. I test fisici sono ok e ora è pronto per la Roma

roma dybala torna gruppoRoma, Dybala torna ad allenarsi in gruppo: cosa filtra verso la Fiorentina e le voci sul rinnovo - L'attaccante argentino ha svolto parzialmente del lavoro col resto dei compagni, ma ha recuperato dalla lesione muscolare patita nel match contro il Torino Per risolvere i problemi di finalizzazione p ... Riporta msn.com

roma dybala torna gruppoDybala finalmente in gruppo: Gasperini sorride per Fiorentina-Roma - L'attaccante argentino si allena dopo l'infortunio ed è pronto a tornare tra i convocati per la prossima sfida di Serie A contro la Viola ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Dybala Torna Gruppo