Il giorno dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille la Roma si interroga sui propri errori, in particolare l’incredibile serie di tre rigori sbagliati consecutivamente. Gli errori di Dovbyk e Soulé hanno condannato i giallorossi alla sconfitta, ma chissà come sarebbe andata se in campo di fosse stato Paulo Dybala? L’argentino, che resta il primo rigorista dei capitolini, è ancora ai box dopo l’infortunio subito con il Torino, ma il suo ritorno potrebbe essere alle porte. Possibile panchina a Firenze. Il problema muscolare accusato lo scorso 14 settembre ha costretto la Joya a dare forfait nelle ultime settimane, ma il ritorno tra i convocati non è da escludere che possa arrivare con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala torna in gruppo: convocazione in vista con la Fiorentina?