Roma | auto elettrica in fiamme danneggiate altre vetture
I residenti si sono trovati davanti l'auto elettrica che andava a fuoco. Le fiamme hanno poi raggiunto anche altre due vetture. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Auto parte senza conducente al casello di Roma Nord, passeggera salvata ‘in corsa: cosa è successo
Concluso il cantiere. Via Roma riaperta alle auto
Roma, rubano auto hi-tech in 30 secondi con il trucco del segnale fantasma: braccati e incastrati in un vicolo
Segnalato tentativo di rapina d’auto nel parcheggio di via Roma. Ferito il proprietario. Intervenuti carabinieri e ambulanza. - facebook.com Vai su Facebook
Incendio ai Castelli Romani: un'auto distrutta e quattro danneggiate. Indagano i carabinieri https://ift.tt/VnoztJI - X Vai su X
Auto a fuoco, trovati resti umani all’interno: macabra scoperta a Roma, indagini in corso - A Monte Compatri, nella città metropolitana di Roma, un’auto in fiamme ha rivelato resti umani all’interno della carrozzeria ... Riporta fanpage.it
Roma: auto in fiamme davanti al ministero della Giustizia, indagini in corso - Roma: auto in fiamme davanti al ministero della Giustizia, indagini in corso Leggi le notizie in tempo reale su Agenzia Nova ... agenzianova.com scrive