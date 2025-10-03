Roma attende Dybala | rientro vicino rinnovo ancora in sospeso

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si aggrappa alla speranza di rivedere presto Paulo Dybala in campo: l’argentino, fermo da metà settembre, sta accelerando il recupero e lo staff giallorosso valuta un rientro già nella prossima sfida di campionato a Firenze. L’attesa, però, si intreccia con un futuro contrattuale che rimane tutto da scrivere. Le tappe di un recupero . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma attende dybala rientro vicino rinnovo ancora in sospeso

© Sbircialanotizia.it - Roma attende Dybala: rientro vicino, rinnovo ancora in sospeso

In questa notizia si parla di: roma - attende

Roma, Gasperini attende rinforzi: tra trattative, ostacoli e sogni di mercato

Trigoria si anima: Ferguson ed El Aynaoui in campo, si attende Wesley. Roma su Nusa, O’Riley e Gloukh

Roma-Vasquez è fatta, si attende solo l'ufficialità: Gasp ha il vice-Svilar

roma attende dybala rientroDybala recupera per l’Inter? Gli aggiornamenti della Roma - La Roma spera di riuscire a recuperare Dybala per i due match: queste le parole di Massara ... Segnala spaziointer.it

roma attende dybala rientroRoma, doppio rientro: sorride Gasperini, la situazione - C'è, poi, chi come Dybala non ha avuto modo di aiutare la squadra come avrebbe voluto: infortunio alla terza di campionato contro il Torino. Scrive fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Attende Dybala Rientro