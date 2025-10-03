Roma accende la magia | debutta l’esperienza immersiva di Walt Disney Animation

Dal centro di Roma parte un viaggio multisensoriale che coniuga tecnologia e meraviglia, raccontato da Sbircia la Notizia Magazine insieme all’agenzia Adnkronos, garante della verifica delle informazioni. L’universo animato Disney, per la prima volta in Europa, si materializza al Teatro Eliseo grazie all’allestimento creato da Lighthouse Immersive Studios e Walt Disney Animation Studios. L’incanto digitale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

