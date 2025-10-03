Roma accende la magia | debutta l’esperienza immersiva di Walt Disney Animation
Dal centro di Roma parte un viaggio multisensoriale che coniuga tecnologia e meraviglia, raccontato da Sbircia la Notizia Magazine insieme all’agenzia Adnkronos, garante della verifica delle informazioni. L’universo animato Disney, per la prima volta in Europa, si materializza al Teatro Eliseo grazie all’allestimento creato da Lighthouse Immersive Studios e Walt Disney Animation Studios. L’incanto digitale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Debutto europeo, a Roma, per la magia di "Immersive Disney Animation" - I Walt Disney Animation Studios hanno collaborato con il principale creatore nordamericano di mostre immersive proiettate per offrire al pubblico la musica e l’arte dei film Disney, donandogli la sens ... Secondo msn.com
Mostre: debutto europeo a Roma per la magia di 'Immersive Disney Animation' - di volare su un tappeto magico con Aladdin e di entrare nella Casita con Mirabel e la famiglia Madrigal. Secondo msn.com