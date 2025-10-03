Roma a metà dai rigori alla prestazione | questione di qualità e personalità

Una notte travagliata che non avrà certamente aiutato l’ambiente Roma a riordinare le idee dopo la serata folle vissuta ieri all’ Olimpico. Una partita iniziata male, proseguita nella mediocrità e conclusasi con un finale che neanche un sadico avrebbe potuto immaginare, perché un rigore battuto tre volte e sbagliato in tutte le occasioni non si era forse mai visto. Troppo facile però ridurre l’intera partita a quel clamoroso episodio, che ovviamente pesa e si inserisce in un discorso più ampio, che inizia dal concetto di personalità. Questa di certo non si compra e non è semplice da migliorare, perché deve venire da dentro ed ogni giocatore la deve costruire da se, e ieri non se ne vista molta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

