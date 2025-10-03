Roma 3 ottobre 2025 – Sciopero Atac | disagi su bus metro e tram

Funweek.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata difficile per chi si sposta a Roma con i mezzi pubblici. Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, le organizzazioni sindacali Cgil, Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e Confederazione Cobas hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge l’intera rete del trasporto pubblico gestita da Atac, dai vettori in subaffidamento (Autoservizi TroianiSap, Autoservizi TusciaBis, Atr) e dai collegamenti eseguiti per conto dell’azienda capitolina. Fasce di garanzia. Come previsto dalla legge, i servizi sono stati assicurati nelle seguenti fasce orarie: da inizio servizio fino alle 8.29. dalle 17.00 alle 19. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - ottobre

Conferenza per l’infanzia a Roma il 2 e il 3 ottobre, il governo dà via libera al Piano d’intervento: le azioni chiave per colmare il gap educativo, rafforzare la salute dei giovani e promuovere pari opportunità

Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma

Concorso docenti PNRR 3, scatta il conto alla rovescia. Roma Tre incaricata di redigere 2.250 quesiti: consegna entro il 31 ottobre 2025. Affidamento da oltre 100mila euro

roma 3 ottobre 2025Sciopero generale per Gaza a Roma venerdì 3 ottobre: niente metro, bus e treni. Tutti gli orari - Diversamente nella nottata di domani, fra venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, quelle stesse linee attive la notte precedente, con le corse diurne oltre le 24, comprese le corse del servizio sostitutivo ... Scrive fanpage.it

roma 3 ottobre 2025Scioperi mezzi Roma 3 ottobre: gli orari e le fasce di garanzia - I dipendenti dell’Atac incroceranno le braccia venerdì 3 ottobre 2025, data in cui è stato proclamato uno sciopero nazionale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma 3 Ottobre 2025