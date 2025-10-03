Roma 3 ottobre 2025 – Sciopero Atac | disagi su bus metro e tram

Giornata difficile per chi si sposta a Roma con i mezzi pubblici. Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, le organizzazioni sindacali Cgil, Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e Confederazione Cobas hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge l’intera rete del trasporto pubblico gestita da Atac, dai vettori in subaffidamento (Autoservizi TroianiSap, Autoservizi TusciaBis, Atr) e dai collegamenti eseguiti per conto dell’azienda capitolina. Fasce di garanzia. Come previsto dalla legge, i servizi sono stati assicurati nelle seguenti fasce orarie: da inizio servizio fino alle 8.29. dalle 17.00 alle 19. 🔗 Leggi su Funweek.it

