Rogo in palazzina a Bacoli tre persone ricoverate in ospedale
Tempo di lettura: < 1 minuto Tre persone ricoverate in ospedale, 12 persone – appartenenti a quattro nuclei familiari – sgomberate, un carabiniere infortunato mentre metteva in salvo un bimbo disabile. E’ il bilancio di un incendio verificatosi a Bacoli (Napoli), in una palazzina in viale Olimpico. Non si conoscono le cause del rogo. “Faremo tutto quanto necessario per fornire aiuti e supporto. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri ed il personale del 118 per aver evitato questa notte che il grave disagio vissuto potesse trasformarsi in tragedia. Hanno salvato vite umane da fumo e fiamme, tra cui bambini con disabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rogo - palazzina
Veleni dopo il rogo nella palazzina. Chiuse tre scuole nei paraggi : "Compromessa la qualità dell’aria"
? Olgiate Comasco, rogo sul tetto di una palazzina, sette squadre in posto http://dlvr.it/TNMKhB #OlgiateComasco #Rogo #Incendio #VigiliDelFuoco #Emergenza - X Vai su X
Devastante incendio nella notte in una palazzina a Cremella, due feriti gravi, intossicato un bimbo di 4 anni. Il rogo è doloso - facebook.com Vai su Facebook
Bacoli, incendio in una palazzina: 3 feriti in condizioni critiche, carabiniere salva un bambino - La scorsa notte, in viale Olimpico a Bacoli, è divampato un incendio all'interno di un appartamento. Segnala msn.com
Incendio in una palazzina a Bacoli, vigili del fuoco salvano 4 famiglie dalle fiamme - BACOLI – Questa notte si è temuto il peggio per un incendio divampato in un appartamento in una palazzina a viale Olimpico, a Cappella. Lo riporta cronacaflegrea.it