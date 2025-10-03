rogo in palazzina a bacoli tre persone ricoverate in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre persone ricoverate in ospedale, 12 persone – appartenenti a quattro nuclei familiari – sgomberate, un carabiniere infortunato mentre metteva in salvo un bimbo disabile. E’ il bilancio di un incendio verificatosi a Bacoli (Napoli), in una palazzina in viale Olimpico. Non si conoscono le cause del rogo. “Faremo tutto quanto necessario per fornire aiuti e supporto. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri ed il personale del 118 per aver evitato questa notte che il grave disagio vissuto potesse trasformarsi in tragedia. Hanno salvato vite umane da fumo e fiamme, tra cui bambini con disabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

