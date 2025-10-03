Rogeno il marito la investe tre volte per sbaglio | le condizioni di Giulia 84 anni restano gravi

Rogeno (Lecco), 3 ottobre 2025 – Restano gravi le condizioni di Giulia F., l'84enne di Costa Masnaga che ieri pomeriggio è stata ripetutamente investita dal marito a Rogeno. Le condizioni. L'84enne è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Circolo di Varese. E' stata trasferita lì d'urgenza, subito dopo essere stata soccorsa in seguito all'incidente. Ha riportato un trauma toracico severo con la perforazione di un polmone, un trauma addominale e fratture multiple del bacino. Viene tenuta sedata. Al momento il quadro clinico risulta stabile, il che lascia sperare, nonostante le numerose e gravi ferite che le sono state riscontrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

