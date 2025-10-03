Rodengo Saiano | Franciacorta Run

Torna la Franciacorta Run, l’evento sportivo e benefico che richiama ogni anno centinaia di partecipanti tra sportivi, famiglie e appassionati di camminata all’aria aperta. L’edizione di quest’anno, dedicata alla memoria di Gino Parzani e Dario Morelli con il Trofeo Club33, ha un obiettivo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Incidente a Rodengo Saiano: bimba bergamasca di 5 anni in gravi condizioni

Rodengo Saiano: Franciacorta Run - Il ritrovo è fissato presso il Centro Sportivo di Rodengo Saiano, con iscrizioni e apertura del bar dalle ore 8. Secondo bresciatoday.it

Rodengo Saiano, due giorni di festa e solidarietà con “Verso l’Altro” - Venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025 torna la Festa Verso l’Altro, promossa da Fondazione Punto Missione insieme al Movimento Ecclesiale Carmelitano e Il Baule della Solidarietà. Riporta quibrescia.it