Rocky torna al cinema con un attore per uno dei personaggi principali
il ritorno di “i play rocky”: un nuovo capitolo del franchise. Il celebre universo di Rocky si prepara a rivivere attraverso un nuovo progetto cinematografico che si focalizza sugli aspetti meno noti e più autentici della genesi di questa icona. La produzione, affidata a Amazon MGM Studios, promette di offrire uno sguardo inedito sulla nascita del mito, concentrandosi sui sacrifici e le sfide affrontate dai protagonisti originali. la direzione e il cast del film biografico. regia e sceneggiatura. Peter Farrelly, regista premio Oscar per Green Book, sarà alla guida di questa pellicola. La sua esperienza nel mondo della commedia e del dramma contribuirà a creare un racconto coinvolgente che mette in evidenza gli aspetti più umani dei personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Rocky sta tornando! Ecco chi interpreterà uno dei personaggi più amati nel nuovo film - Il nuovo progetto legato all'amatissimo franchise di Rocky continua a prendere forma, grazie a questa novità appena annunciata ... Secondo bestmovie.it
Rocky: il film Amazon sulla realizzazione del cult di Sylvester Stallone ha trovato il suo Apollo Creed - La produzione ha scelto l'attore che interpreterà Carl Weathers nel lungometraggio che racconterà la creazione del film di Sly. Lo riporta movieplayer.it