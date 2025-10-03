La produzione ha scelto l'attore che interpreterà Carl Weathers nel lungometraggio che racconterà la creazione del film di Sly. Stephan James è stato scelto per recitare al fianco di Anthony Ippolito in I Play Rocky, film di Amazon MGM Studios che racconta il processo di lavorazione di Rocky. Peter Farrelly, regista di Green Book, si occuperà della regia del film con James nel ruolo di Carl Weathers, l'attore che interpretò Apollo Creed, avversario e poi amico di Balboa nella saga. Il personaggio di Carl Weathers nel film sulla lavorazione di Rocky All'epoca, Carl Weathers era un ex giocatore di football riciclatosi come attore e Sylvester Stallone lo scelse per interpretare Apollo Creed, campione dei pesi massimi e antagonista dello . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rocky: il film Amazon sulla realizzazione del cult di Sylvester Stallone ha trovato il suo Apollo Creed