Rocky | il film Amazon sulla realizzazione del cult di Sylvester Stallone ha trovato il suo Apollo Creed
La produzione ha scelto l'attore che interpreterà Carl Weathers nel lungometraggio che racconterà la creazione del film di Sly. Stephan James è stato scelto per recitare al fianco di Anthony Ippolito in I Play Rocky, film di Amazon MGM Studios che racconta il processo di lavorazione di Rocky. Peter Farrelly, regista di Green Book, si occuperà della regia del film con James nel ruolo di Carl Weathers, l'attore che interpretò Apollo Creed, avversario e poi amico di Balboa nella saga. Il personaggio di Carl Weathers nel film sulla lavorazione di Rocky All'epoca, Carl Weathers era un ex giocatore di football riciclatosi come attore e Sylvester Stallone lo scelse per interpretare Apollo Creed, campione dei pesi massimi e antagonista dello . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: rocky - film
Sylvester Stallone e l’addio ad Hulk Hogan, i due insieme in Rocky III: “Rese speciale quel film”
Impressionante debutto da attore di A$AP Rocky nel film di Spike Lee
The Rocky Horror Picture Show, 10 curiosità sul film musical
«Ho sempre pensato che questa storia meritasse di essere raccontata dal punto di vista di chi ha lottato per ottenere un posto sul ring, sia nella vita reale che sullo schermo. » Stephan James si prepara a vestire i panni di Carl Weathers nel film I Play Rocky, pr - facebook.com Vai su Facebook
Rocky: il film Amazon sulla realizzazione del cult di Sylvester Stallone ha trovato il suo Apollo Creed - La produzione ha scelto l'attore che interpreterà Carl Weathers nel lungometraggio che racconterà la creazione del film di Sly. Segnala movieplayer.it
I Play Rocky: Stephan James sarà Carl Weathers nel film sulle origini della saga cult - Diretto da Peter Farrelly, I Play Rocky racconterà la realizzazione del primo capitolo del cult movie Rocky: Stephan James sarà Carl Weathers! Secondo cinematographe.it