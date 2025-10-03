Robin Hood | tutto quello che c’è da sapere sul film con Russell Crowe
Robin Hood: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Robin Hood, film del 2010 diretto e co-prodotto da Ridley Scott e interpretato, nel ruolo del titolo, da Russell Crowe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 1199. Robin Longstride è un nobile e semplice arciere militare inglese, impegnato in Francia nella guerra dopo le crociate, dichiarata dall’Inghilterra per tornare in possesso dei propri feudi plantageneti che erano rimasti in Normandia e Aquitania. In seguito alla morte in battaglia del re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, Robin e tre altri soldati amici suoi (Alan Dale, Little John e Will Scarlett) tentano di ritornare in patria, dopo dieci anni di battaglie all’estero contro i saraceni e i francesi. 🔗 Leggi su Tpi.it
