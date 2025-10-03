Robin Hood | la spiegazione del finale del film

Il Robin Hood ( qui la recensione ) del 2010 si inserisce nella lunga tradizione cinematografica dedicata al celebre fuorilegge di Sherwood, rielaborando le vicende del personaggio con un approccio più realistico e storico rispetto alle versioni classiche. Ridley Scott sceglie di concentrarsi sulle origini di Robin, esplorando il contesto sociale e politico dell’Inghilterra del XIII secolo, e mostrando come un uomo comune possa trasformarsi in leggenda. Il film privilegia così toni più gravi e drammatici rispetto alle avventure più spensierate e romanzate delle precedenti trasposizioni, restituendo un eroe complesso e moralmente consapevole. 🔗 Leggi su Cinefilos.it