Roberto Benigni ripreso al volante senza cintura e con il cellulare | il video scatena polemiche
Nel cuore del traffico romano, un episodio ha sorpreso e fatto discutere migliaia di persone online. Un breve video virale su TikTok mostra infatti uno degli attori più amati del cinema italiano in una situazione tutt’altro che edificante: alla guida di una Smart, senza cintura di sicurezza e con il cellulare in mano. A rendere la scena ancora più clamorosa è l’identità del protagonista: un artista premio Oscar, simbolo della cultura italiana nel mondo. Il filmato immortala l’attore mentre guida, circondato dall’entusiasmo dei passanti che lo chiamano a gran voce: “Roberto, Roberto”. Nonostante l’insistenza dei fan, il regista non avrebbe risposto, proseguendo per la sua strada e ignorando sia i richiami che le regole del codice stradale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
