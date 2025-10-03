Roberta Bruzzone perseguitata da 8 anni | ‘Ho il terrore di un attacco con l’acido’

Lo stalker di Roberta Bruzzone era già stato condannato. Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo, questa volta non siede accanto ai magistrati come consulente, ma si ritrova dall’altra parte: quella della vittima. Da otto anni, infatti, la sua vita è segnata da un incubo fatto di insulti, minacce e persecuzioni. Il suo presunto stalker è un neurologo 51enne originario di Verona, già condannato in primo grado a nove mesi di reclusione (pena sospesa) per atti persecutori. Nonostante la sentenza, l’uomo non ha smesso di tormentarla. Ed è per questo che oggi si trova di nuovo imputato, con accuse pesantissime: stalking aggravato e reiterato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Roberta Bruzzone perseguitata da 8 anni: ‘Ho il terrore di un attacco con l’acido’

