Roberta Bruzzone minacciata da un neurologo stalker | Ho paura di un attacco con l'acido

"Ho paura di un attacco con l'acido" la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone ha testimoniato in Tribunale nel processo in cui un neurologo è imputato per stalking nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

roberta bruzzone minacciata neurologoRoberta Bruzzone minacciata e molestata: “Ho il terrore dell’attacco con l’acido” - La procura di Roma accusa un neurologo di “atti persecutori” nei confronti della criminologa. Da roma.repubblica.it

roberta bruzzone minacciata neurologoRoberta Bruzzone: «Insultata e minacciata da 8 anni, ho il terrore di essere attaccata con l’acido» - Prima di imbattermi in questa persona che ha votato la sua esistenza a distruggere la mia». Scrive msn.com

