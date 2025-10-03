Roberta Bruzzone | Insultata e minacciata Ho il terrore di un attacco con l’acido
Non è sul banco dei consulenti, ma su quello delle vittime. La nota criminologa Roberta Bruzzone ha raccontato in aula la sua esperienza di vittima di stalking, un incubo che dura da otto anni e che ha profondamente segnato la sua vita. " Non vivo più con la serenità che avevo prima ", ha dichiarato durante la sua testimonianza. " Prima di imbattermi in questa persona che ha votato la sua esistenza a distruggere la mia ". Il riferimento è a Mirko Avesani, 51 anni, neurologo veronese, che dal 2017 avrebbe iniziato una vera e propria campagna persecutoria nei confronti della criminologa, con messaggi social, email, insulti pubblici e continui tentativi di screditamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
