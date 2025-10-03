Robert Roberson sarà giustiziato il 16 ottobre corsa contro il tempo per salvarlo | Merita nuovo processo
È prevista tra meno di due settimane, il 16 ottobre, l'esecuzione di Robert Roberson, 58 anni, accusato di aver ucciso la figlia di 2, Nikki, nel 2003 in Texas. Ma da oltre 20 anni si dichiara innocente e i suoi legali ritengono meriti un nuovo processo sulla base di nuove evidenze scientifiche. Mobilitazioni negli Stati Uniti per fermare la condanna a morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
