Robbie Williams ha la sindrome di Tourette. Il cantante di 51 anni ha parlato per la prima volta della sua malattia partecipando al podcast "I'm Adhd! Not You're Not", dove ha. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Robbie Williams svela la sua malattia: «Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo. Suonare ai concerti mi terrorizza»