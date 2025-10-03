Robbie Williams parla della sindrome di Tourette | Terrorizzato di andare in tour

(Adnkronos) – Robbie Williams parla della sindrome di Tourette con cui convive da anni: "È invadente", ha dichiarato la popstar britannica ospite del podcast 'I'm ADHD! No You're Not', in cui si parla della sindrome da deficit di attenzione ed iperattività (Adhd) e delle esperienze personali legate a questa condizione. Nell'intervista, ha ammesso di essersi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

