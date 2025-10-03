Robbie Williams parla della sindrome di Tourette | Terrorizzato di andare in tour

(Adnkronos) – Robbie Williams parla della sindrome di Tourette con cui convive da anni: "È invadente", ha dichiarato la popstar britannica ospite del podcast 'I'm ADHD! No You're Not', in cui si parla della sindrome da deficit di attenzione ed iperattività (Adhd) e delle esperienze personali legate a questa condizione. Nell'intervista, ha ammesso di essersi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Robbie Williams parla della sindrome di Tourette con cui convive da anni: "È invadente", ha dichiarato la popstar britannica ospite del podcast 'I'm ADHD!

robbie williams parla sindrome“Mi sono reso conto di avere la sindrome di Tourette. I tour? Mi terrorizzano. Maschero tutto, mi mostro pomposo, compiaciuto ma sono olimpionico del ‘masking'”: parla ... - La popstar svela di soffrire della sindrome ma "non si manifesta all'esterno" e confessa le sue paure nascoste dietro una maschera ... Da ilfattoquotidiano.it

