Robbie Williams la Tourette e la paura di tornare in tour

Con un racconto disarmante, Robbie Williams ha varcato la soglia dell'intimità rivelando paure e ostacoli che, da anni, accompagnano la sua carriera stellare. La popstar britannica, tra le voci più riconoscibili del pop, ha scelto un podcast per svelare quanto la sindrome di Tourette condizione la sua quotidianità ed evochi un senso di vulnerabilità poco

#RobbieWilliams ha scelto un podcast per raccontare una parte di sé che finora aveva tenuto nascosta. Ospite di "I'm ADHD! No You're Not", il cantante britannico ha parlato apertamente della sindrome di #Tourette, una condizione neurologica che, nel su

Robbie Williams: “Ho la sindrome di Tourette”. Il terrore dei concerti: come sta il cantante - Robbie Williams racconta di convivere con la sindrome di Tourette e di come sia terrorizzato al pensiero di esibirsi ... Come scrive dilei.it

Robbie Williams confessa per la prima volta la paura del palco: «Ho la sindrome di Tourette. I tour? Mi terrorizzano» - L’ex Take That ha raccontato di soffrire di una forma di sindrome di Tourette “interna”, che nel suo caso non si manifesta con i classici tic visibili, ma con pensieri intrusivi e persistenti ... Segnala msn.com